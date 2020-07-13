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"Пытается создать выдуманную историю Украины". Пушков ответил писательнице Ницой на слова о русском языке

Также Ницой раскритиковал экс-премьер Незалежной Николай Азаров.

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Фото © Twitter / Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков уличил писательницу-русофобку Ларису Ницой, которая ранее заявила, что русский язык не свойственен Украине, а был навязан кровью, танками и террором, в придумывании истории страны.

Эта националистка пытается создать выдуманную историю Украины. Русский язык был естественным для большей части нынешней её территории, — написал Пушков в "Твиттере".

Он уточнил, что в стране идёт навязывание не русского языка, как считают националисты, а украинского, и если ограничить территорию государства только той, где исторически говорили лишь на "мове", то от него "и половины не останется".

Ницой также раскритиковал экс-премьер Украины Николай Азаров. Он отметил, что русский — это язык медиков, инженеров и строителей, создававших страну.

Ранее Пушков рассказал, когда президент Украины Владимир Зеленский единственный раз проявил смелость и решительность.

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