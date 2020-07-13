В Нижегородской области упал самолёт Ан-2

В Большеболдинском районе Нижегородской области упал самолёт Ан-2. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

— На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. Информация оперативная, подлежит уточнению, — говорится в сообщении.

По данным Лайфа, в результате инцидента один человек погиб и один пострадал. Самолёт выполнял полевые работы.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 4:10 по московскому времени.