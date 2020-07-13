Суд США постановил провести первую за 17 лет смертную казнь

Федеральный апелляционный суд США принял решение провести 13 июля первую с 2003 года смертную казнь. Прежнее решение о её переносе было признано недействительным, говорится в судебных документах, опубликованных в журнале Axios.

Приговор 1999 года в отношении 47-летнего члена расистской группировки Дэниела Льюиса Ли, который жестоко убил семью из трёх человек, включая восьмилетнюю девочку, будет приведён в исполнение. Ранее суд низшей инстанции удовлетворил требование родственников погибших отложить его из-за пандемии коронавируса, чтобы они смогли безопасно присутствовать на процедуре.

— Никакой законодательный акт федерального значения и никакое законоположение не даёт им права присутствовать на казни Ли. Не говоря уже о том, что казнь не предполагает публичности процесса, — подчеркнул судья в апелляционном решении.

Министерство юстиции согласилось с мнением, что в постановлении о переносе казни по желанию родни жертв неправильно истолкован закон. В ведомстве добавили, что требования родственников убитых не перевешивают общественный интерес в окончательном исполнении приговора.

Семья погибших утверждала, что они не пытались отменить смертный приговор Ли, но стремятся использовать свои законные права присутствовать на казни. Адвокаты потерпевших заявили, что близких заставили выбирать между их правом свидетельствовать о приведении приговора в исполнение и их собственным здоровьем и безопасностью во время пандемии коронавируса. Пострадавшая сторона намерена обжаловать отказ апелляционного органа в Верховном суде США.