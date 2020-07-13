"Буду только президентом". Вучич пообещал оставить пост главы Сербской прогрессивной партии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в скором времени оставит пост лидера Сербской прогрессивной партии (СПП).

— Органы партии подтвердят это решение, я буду только президентом, — заявил Вучич в эфире телеканала TV Pink.

СПП была создана Вучичем и экс-лидером страны Томиславом Николичем в 2008 году в результате конфликта в Радикальной партии. Нынешний сербский лидер возглавляет её с 2012 года. На выборах, которые состоялись 21 июня, партия одержала победу, набрав 60,65% голосов, и получила 188 мест в парламенте.

Вучич также отметил, что дал протестующим в Сербии возможность выразить своё мнение и попросил правоохранительные органы вмешаться в ситуацию только в критическом моменте. Он заверил граждан, что даст им мир и стабильность, как и обещал.

— Извиняюсь, что это столько продолжалось, но мы хотели показать терпеливость, хотели показать, насколько нам важна демократия. Мы хотели показать, что не боимся малочисленных протестов, ведь что такое четыре тысячи человек? — заявил президент.