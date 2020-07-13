Понедельник — день тяжёлый. В Москве и области 13 июля объявлен жёлтый уровень опасности из-за грозы и ветра

В понедельник, 13 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы и северо-западный ветер с порывами до 12–17 м/с, сообщают синоптики Гидрометцентра. В связи с этим в столице и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Днём воздух прогреется до 26 градусов выше нуля, а ночью столбики термометров опустятся до 13 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы — 745 мм рт. ст.

В Подмосковье в дневные часы ожидается от 24 до 29 градусов тепла, в ночное время около 12 градусов. Также вероятны дожди и грозы.