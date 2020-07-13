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Гонконгский университет отверг обвинения бывшей сотрудницы в сокрытии коронавируса

Слова вирусолога не имеют научного обоснования, а скорее похожи на слухи, заявили в учебном заведении.

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Фото © Pixabay

Гонконгский университет (HKU) сообщил, что заявления его бывшей сотрудницы, вирусолога Ли-Мэн Ян, о том, что Китай якобы скрывал правду о коронавирусе в начале пандемии, являются бессмысленными.

Доктор Ян никогда не проводила никаких исследований, связанных с передачей коронавируса от человека к человеку, — говорится в сообщении университета.

По словам представителей HKU, вирусолог была постдокторантом, но затем покинула учебное заведение. Также университет отмечает, что её слова не имеют научного обоснования, а больше напоминают слухи.

Напомним, ранее Ли-Мэн Ян дала интервью американскому телеканалу Fox News, в котором заявила, что власти Китая скрывали информацию в первые недели распространения инфекции и заставляли учёных и врачей молчать.

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