Гонконгский университет отверг обвинения бывшей сотрудницы в сокрытии коронавируса

Гонконгский университет (HKU) сообщил, что заявления его бывшей сотрудницы, вирусолога Ли-Мэн Ян, о том, что Китай якобы скрывал правду о коронавирусе в начале пандемии, являются бессмысленными.

— Доктор Ян никогда не проводила никаких исследований, связанных с передачей коронавируса от человека к человеку, — говорится в сообщении университета.

По словам представителей HKU, вирусолог была постдокторантом, но затем покинула учебное заведение. Также университет отмечает, что её слова не имеют научного обоснования, а больше напоминают слухи.