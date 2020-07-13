На Украине назвали цугцвангом состояние страны из-за минских договорённостей

Украина из-за минских соглашений находится в состоянии цугцванга, так как любое решение будет ей невыгодно. Об этом заявил неназванный украинский дипломат, слова которого приводит портал "Деловая столица".

По его мнению, Россия окажется довольна любым исходом со стороны Киева, будь то выполнение договорённостей, отказ от них или нынешнее положение вещей, однако для самой Украины каждое её действие станет неудачным решением.

Дипломат рассказал, что вице-премьер и представитель страны в контактной группе по Донбассу Алексей Резников уже "получил по голове" от главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака за слова о том, что минские договорённости утратили свою актуальность. Это говорит о трудном положении Киева в переговорах.

В воскресенье же Резников в очередной раз заявил, что Украина заинтересована во включении в "минский" и "нормандский" форматы переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе США и Великобритании.

— Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведётся сегодня с Российской Федерацией при помощи ОБСЕ, при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США как минимум, — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, страна также рассчитывает на финансово-техническую помощь. Вице-премьер добавил, что Украина заинтересована в выполнении "Минска", однако этот договор нужно модернизировать и изменить.

В невыполнении договорённостей Резников вновь обвинил Россию.

— Мы не можем скрыть, что Российская Федерация не выполняет минские договорённости, не даёт возможности нам их завершить, — сказал вице-премьер.