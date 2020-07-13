Китаянка проехалась в лифте и заразила коронавирусом более 70 человек

Жительница Китая всего одну минуту проехалась в лифте — и заразила коронавирусом более 70 человек, сообщает издание Daily Star со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Это выяснилось в процессе расследования новой вспышки CoViD-19 в провинции Хэйлунцзян, когда уже казалось, что эпидемия пошла на спад. Специалисты начали расследование и определили, откуда распространилась инфекция.

Оказалось, что 2 апреля в одну из больниц был доставлен мужчина с инсультом, который оказался инфицирован зарубежным штаммом коронавируса. В ожидании теста в палате он успел передать вирус 20 другим людям, а до этого — троим своим сыновьям. Дети пациента заразили ещё 28 человек, в том числе пятерых сотрудников медицинских учреждений.

В это же время в больницу поступил ещё один мужчина, у которого выявили такой же штамм, как и у первого пациента с инсультом. Врачи проверили его связи и обнаружили инфекцию у всех, кто с ним контактировал. Также стало известно, что заражённые мужчины являются соседями.

Специалисты пытались понять, откуда же возник этот новый иностранный возбудитель. За неделю они практически отчаялись и решили опросить всех жильцов многоэтажки, где проживали больные.

Выяснилось, что в ней живёт женщина, которая недавно вернулась из США. У неё не было никаких симптомов, она даже не подозревала, что является переносчиком CoViD-19, однако анализы оказались положительными. При этом она не контактировала ни с одним из соседей.

Исследователи пришли к выводу, что вирус передался людям через кнопки лифта, которым пользовалась жительница. Тщательная проверка показала, что именно она является носителем того самого зарубежного штамма, который отправил на больничные койки 71 пациента.

Специалисты отметили, что их расследование показало, как одиночный бессимптомный носитель может привести к распространению инфекции среди населения.