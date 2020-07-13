Погоня, стрельба и драка. Под Томском пьяный водитель и пассажиры напали на полицейских — видео

Видео © УМВД по Томской области

На подъезде к Томску сотрудники ДПС решили остановить подозрительный автомобиль. Но водитель красного "ИЖ Комби", вместо того чтобы выполнить требования полицейских, нажал на газ и попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони нарушителя удалось остановить у посёлка Курлек. А когда двое полицейских подбежали к машине, чтобы задержать водителя, из автомобиля выскочил не только подозреваемый, но и шесть его пассажиров. Все они были в состоянии алкогольного опьянения и решили оказывать сопротивление.

— Шесть пассажиров транспортного средства (также с явными признаками алкогольного опьянения) начали вести себя агрессивно, набросились на полицейских и причинили им телесные повреждения, после чего сотрудники в целях защиты себя от посягательства, сопряжённого с насилием и опасного для жизни и здоровья, произвели предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Но и после этого удалось задержать лишь водителя и двух самых агрессивно настроенных пассажиров. Четверо других попытались скрыться в лесу. Однако прибывшее на место происшествия подкрепление полиции вскоре выловило всех беглецов.

— По факту применения насилия в отношении двоих сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело по признакам "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей", — заявили в пресс-службе СУ СКР по региону.