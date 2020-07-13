Эксперты назвали секреты создания надёжного пароля

Использование при составлении пароля легкодоступной информации и имён оставляет для преступников шансы взломать ваш аккаунт. Защитный код должен быть длинным и периодически нуждается в обновлении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных экспертов.

На сегодняшний день всё больше людей с ответственностью подходят к защите своих данных и аккаунтов, но общий уровень цифровой грамотности всё ещё низок. Так считает эксперт "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

Он уточнил, что исследование компании показало, что отдельные пароли для разных аккаунтов создаёт лишь 39% россиян.

— К сожалению, многие пользователи небрежно относятся к этому вопросу. Часто злоумышленники, получив логин и пароль от учётной записи на слабозащищённом сервере после утечки данных, пробуют применить его ко всем остальным сервисам. В случае если один и тот же пароль используется на разных учётных записях, у злоумышленников это получится, — сказал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров.

Идеальный код должен состоять из комбинации цифр, заглавных и прописных букв и знаков препинания, а его длина должна быть не менее 16 символов, отметили специалисты.

Не стоит забывать периодически обновлять пароль. Его срок жизни составляет от трёх до шести месяцев, отметил директор департамента корпоративных продаж ESET Russia Антон Пономарёв.

— Придумайте забавное слово или фразу, добавьте пару цифр наугад и запишите в блокнот так, чтобы никто не видел, спрячьте его. Когда пароль запомнится — уничтожьте. Не меняйте пароли перед отпуском — точно не вспомните, лучше применить процедуру восстановления. Обязательно включите двухфакторную аутентификацию (подтверждения по СМС), — уточнил он.

К созданию кода нужно подходить с умом, но лучше всего подойдёт набор случайных символов и знаков. Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян советует воспользоваться генератором надёжных паролей.

А для хранения паролей не стоит использовать устройства. Если раньше советовали не записывать коды на листке рядом с монитором, то сейчас ситуация изменилась и хранение пароля на листочке в бумажнике является безопасным и надёжным.