Вице-премьер рассказал об уровне безработицы в России

Уровень безработицы в России в июне, по предварительным прогнозам экспертов, составил 6,3%. Об этом в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

— В июне (сейчас цифр ещё нет, они должны появиться в ближайшее время), но, по оценке, уровень безработицы составит 6,3%, — сказал вице-премьер.

Отметим, согласно официальным данным Росстата, после начала эпидемии коронавируса в России безработица в стране в апреле выросла на 5,8%, а в мае — до 6,1%. Количество официальных безработных составило 2,1 миллиона человек.