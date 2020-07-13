За сутки в России зафиксировано ещё 6537 случаев коронавируса

Данные: Оперативный штаб
За минувшие сутки российские медики зафиксировали 6537 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных случаев достигло 733 699.
— За последние сутки в России выявлено 6537 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1674 случая (25,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — отметили в штабе.
На первом месте пока остаётся Москва, которая потихоньку сдаёт позиции. Коронавирус там подтвердился у 672 человек. Следом идёт Санкт-Петербург, где подтвердился 271 новый случай, и ХМАО с показателем 270.
За всё время пандемии в стране полностью вылечился 504 021 пациент, из которых за сутки выписано 2960 человек. Умерло же с начала эпидемии 11 439 человек. Из них за минувшие сутки 104.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который переболел коронавирусом, назвал невежами и безумцами тех, кто отрицает существование инфекции. Говоря о самой болезни, он отметил, что она особенная и временами страшная.