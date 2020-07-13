В Москве за сутки от коронавируса вылечилось 394 человека

За прошедшие сутки в столичных больницах от коронавируса вылечилось 394 человека. Об этом сегодня утром сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она добавила, что общее число выздоровевших москвичей почти достигло 165 тысяч человек.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 394 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 954, — сказала Ракова.