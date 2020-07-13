Пневмония — только начало. Какие осложнения остаются после того, как переболел коронавирусом

Воспаление лёгких, кашель, затруднённое дыхание и температура — симптомы острой коронавирусной инфекции. Как правило, с таким диагнозом пациент несколько недель проводит в больнице. Но излечение от CoViD-19 не означает полного выздоровления. Всё чаще врачи говорят о том, что вирус даёт множественные осложнения. Причём поразить может органы, никак не связанные с дыхательной системой. Страдает всё — от иммунной системы до мочеполовой сферы.

Это касается не всех — но многие из пациентов жалуются на ухудшение здоровья после того, как переболели коронавирусом. Причём осложнения могут возникнуть не сразу, некоторые симптомы дают о себе знать через полгода после выздоровления. В этой инфографике мы собрали для вас все известные на данный момент последствия и осложнения, которые оставляет после себя болезнь.