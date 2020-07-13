Путин: Общенациональное единение позволило достойно ответить на вызов эпидемии

Президент России Владимир Путин заявил, что стране удалось достойно ответить на вызовы, которые создала пандемия коронавируса. А удалось это сделать прежде всего благодаря общенациональному единению. Такое заявление президент сделал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Общенациональное единение позволило достойно ответить на вызов эпидемии, — заявил глава государства, добавив, что безопасность, здоровье людей были приоритетами для властей. — Именно здесь мы концентрировали усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских, научных центров, делового сообщества и некоммерческих волонтерских организаций.

Глава государства также отметил, что ситуация с летальностью от коронавируса в России выглядит неплохо, поскольку по сравнению с другими странами данный показатель ниже. Кроме того, удалось не допустить взрывного и драматичного роста безработицы в России, хотя и слаженности работы ведомств и госучреждений на первых этапах борьбы с эпидемией не хватало.

Как подытожил Владимир Путин, стране удалось ответить на вызовы без сбоев и достойно, сейчас в России наблюдается позитивная динамика. При этом борьба с этой угрозой ещё продолжается, поэтому сейчас надо действовать аккуратно.