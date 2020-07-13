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Мишустин предложил до 2030 года продлить сроки достижения национальных целей

Премьер заявил, что нацпроекты к осени должны быть скорректированы.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить достижение национальных целей до 2030 года. Он отметил, что пандемия замедлила рост экономики страны и России предстоит работать в условиях более жёстких бюджетных ограничений, чтобы добиться целей, обозначенных в майском указе 2018 года.

Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним. Возможно продлить сроки достижения национальных целей, о чём вы сказали сегодня, до 2030 года, — отметил Мишустин.

При этом он призвал "максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые были определены два года назад". Глава кабмина заявил, что к осени нацпроекты должны быть скорректированы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи Совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал приоритеты развития страны и общенациональные задачи на ближайшее десятилетие — до 2030 года.

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