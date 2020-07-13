"Импортозамещение — не панацея". Путин призвал не пытаться всё заменить на отечественное

Нужно стимулировать появление новых экономических проектов в России, в том числе в импортозамещении, но не нужно стремиться заместить все импортные товары. Это отметил президент России Владимир Путин в ходе встречи совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
— Надо продолжать работу по улучшению делового климата, чтобы стимулировать появление новых проектов, в том числе в импортозамещении. Но импортозамещение — не панацея, не нужно пытаться всё импортозаместить, — сказал президент.
Ранее Путин назвал приоритеты развития страны и общенациональные задачи на ближайшие десятилетия.