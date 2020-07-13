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"Ты угораешь или что?" Падение туристки с 50-метровой скалы в Сибири попало на видео

Друзья пытались уговорить девушку вернуться, но та настойчиво двигалась вперёд.

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Видео © LIFE

В Сеть попало видео падения туристки с 50-метровой скалы. Инцидент произошёл на прошлой неделе в десяти километрах от посёлка Курагино в Красноярском крае. Девушка хотела сделать селфи на горе Ойха, но оступилась и сорвалась.

На кадрах видно, что друзья отговаривают туристку и просят вернуться обратно, но та настойчиво продолжает карабкаться по склону. Мужчина, который снимал видео, пошёл за ней, но не успел — на его глазах девушка скатилась вниз и погибла.

А несколькими днями позже в Турции молодой россиянин на спор прыгнул в море с 40-метровой скалы и погиб от удара о поверхность воды. Инцидент также попал на видео.

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