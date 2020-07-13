В США скончалась жена Джона Траволты

Супруга звезды Голливуда Джона Траволты скончалась на 58-м году жизни. Келли Престон ушла из жизни после двух лет безуспешной борьбы с раком груди, сообщил на своей странице в "Инстаграме" Траволта.

— С тяжёлым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю борьбу с раком груди. Она боролась мужественно при любви и поддержке многих людей. Моя семья и я всегда будем благодарны её врачам и медсёстрам в онкологическом центре им. Андерсона, всем медицинским центрам, которые помогли, а также многим друзьям и близким, которые были рядом с ней, — написал актёр.

Джон Траволта заранее извинился перед поклонниками за то, что на время "пропадёт", потому что хочет посвятить всё своё время детям, потерявшим мать.

— Но, пожалуйста, знайте, что я буду чувствовать вашу любовь в предстоящие недели и месяцы, пока мы не оправимся, — заключил актёр.