Под музыку к фильму "Миссия". Эннио Морриконе похоронили в Риме

На римском кладбище Лаурентино в Италии простились с легендарным композитором Эннио Морриконе. Траурная церемония проходила под его собственную музыку, написанную для кинофильма "Миссия".

Согласно завещанию композитора, на похоронах присутствовали только самые близкие родственники: вдова композитора Мария, дети и внуки Морриконе. Также на церемонии прощания был друг и адвокат знаменитого музыканта Джорджо Ассумма. Позднее он зачитал для прессы объяснение самого композитора, почему похороны были такими скромными.

— Есть единственное соображение, которое вынуждает меня так проститься со всеми вами и провести похороны в приватной форме: я не хочу беспокоить, — говорилось в последнем послании Морриконе.

Напомним, итальянский композитор Эннио Морриконе скончался 6 июня в одной из больниц Рима. Культовый кинокомпозитор неудачно упал и получил перелом бедренной кости. Именно последствия перелома названы причиной его смерти.