Путин заявил, что результаты голосования по поправкам должны быть ориентиром для ветвей власти

Президент РФ Владимир Путин заявил, что показанный россиянами на голосовании по конституции общественный запрос должен стать ориентиром для всех уровней власти.
Речь идёт о высоких требования к качеству работы всей системы государственного управления, отметил глава государства.
— И этот общественный запрос, безусловно, должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов, — сказал Владимир Путин на совещании по национальным проектам.
Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции России. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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