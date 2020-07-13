Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин заявил, что результаты голосования по поправкам должны быть ориентиром для ветвей власти

У россиян есть общественный запрос на качественную работу всей системы государственного управления.

107

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин заявил, что показанный россиянами на голосовании по конституции общественный запрос должен стать ориентиром для всех уровней власти.

Речь идёт о высоких требования к качеству работы всей системы государственного управления, отметил глава государства.

И этот общественный запрос, безусловно, должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов, — сказал Владимир Путин на совещании по национальным проектам.

Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции России. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом.

Выбор редакции

Loading...