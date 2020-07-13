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Путин сравнил смертность от коронавируса в России и других странах

Глава государства считает, что наша страна справилась с эпидемией в том числе благодаря национальному единению.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Смертность от CoViD-19 в России в несколько раз ниже, чем в европейских странах, где хорошо развита система здравоохранения. Это отметил сегодня президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Отмечу, что по одному из, я считаю, основных показателей эффективности нашей работы — по летальности, всё-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах с развитой системой здравоохранения, — сказал глава государства.

Он также отметил, что остаётся стабильным ежесуточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции, в то время как количество выздоровевших растёт. Большинство регионов уже начали смягчать ограничительные меры.

Президент считает, что России дать ответ на вызов эпидемии позволило национальное единение.

Конечно, не без проблем, конечно, не без определённых сбоев, но в целом можно сказать, (позволило. — Прим. ред.) достойно ответить на вызов эпидемии, — сказал Путин.

Напомни, что накануне в России количество выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило 500 тысяч человек.

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