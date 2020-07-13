Путин сравнил смертность от коронавируса в России и других странах

Смертность от CoViD-19 в России в несколько раз ниже, чем в европейских странах, где хорошо развита система здравоохранения. Это отметил сегодня президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

— Отмечу, что по одному из, я считаю, основных показателей эффективности нашей работы — по летальности, всё-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах с развитой системой здравоохранения, — сказал глава государства.

Он также отметил, что остаётся стабильным ежесуточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции, в то время как количество выздоровевших растёт. Большинство регионов уже начали смягчать ограничительные меры.

Президент считает, что России дать ответ на вызов эпидемии позволило национальное единение.

— Конечно, не без проблем, конечно, не без определённых сбоев, но в целом можно сказать, (позволило. — Прим. ред.) достойно ответить на вызов эпидемии, — сказал Путин.