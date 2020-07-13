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Путин: У нас есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос

Глава государства подчеркнул, что все решения в этой сфере должны приводить к ценам, которые были бы по карману людям.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что у страны появился шанс впервые в истории решить жилищный вопрос россиян.

— У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс! Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека, — подчеркнул глава государства в ходе встречи совета по нацпроектам.

Президент также заявил о необходимости снижения издержек, что позволит снизить и стоимость жилья.

— Вы сказали, деньги есть. Меня это радует, с одной стороны, с другой — настораживает. Мы не должны как сеятель эти деньги насыпать, не понимая отдачи от этих вложений. Поэтому всё, что связано со снижением издержек и необоснованной стоимости жилья, должно быть в поле нашего внимания, — добавил Путин.

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