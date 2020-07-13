Путин: У нас есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос

— У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс! Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека, — подчеркнул глава государства в ходе встречи совета по нацпроектам.

— Вы сказали, деньги есть. Меня это радует, с одной стороны, с другой — настораживает. Мы не должны как сеятель эти деньги насыпать, не понимая отдачи от этих вложений. Поэтому всё, что связано со снижением издержек и необоснованной стоимости жилья, должно быть в поле нашего внимания, — добавил Путин.