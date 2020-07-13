В России родился детёныш исчезнувшей в природе лошади Пржевальского

Под Волоколамском в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка 23 июня появился на свет детёныш лошади Пржевальского. Этот вид включили в Красную книгу как исчезнувший в природе, но он сохранился благодаря зоопаркам и питомникам.

Фото © Московский зоопарк 1 / 2

Сотрудники центра попытались создать максимально естественные условия для родов. Они не беспокоили маму, а жеребёнка увидели только рано утром. Девочка уже стояла на ногах, но у неё ещё слегка завивалась шёрстка, как это бывает с новорождёнными жеребятами. Заботливая мама сразу начала выкармливать малышку и оберегать её от всего вокруг. До сих пор она ходит вокруг жеребёнка и старается никого к нему не подпускать.

Теперь в центре воспроизводства живёт четыре лошади Пржевальского: папа новорождённой, две самки и детёныш. Отец жеребёнка приехал из Чехии, мама — из Московского зоопарка. Самца на время родов и выхаживания жеребёнка отсадили в другой вольер. А две самки с девочкой хорошо уживаются вместе.