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Дуда побеждает во втором туре выборов президента Польши

Соперника Рафала Тшасковского он обошёл с небольшим перевесом.

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Фото © Wikipedia

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия по итогам обработки 99,97% бюллетеней. Явка на голосование составила 68,12%, что значительно выше, чем в первом туре выборов.

Отмечается, что Дуда получил голоса 51,21% избирателей, за его соперника Рафала Тшасковского проголосовало 48,79%.

Глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк отметил, что официальные итоги голосования пока объявлять рано — ещё не обработаны протоколы от нескольких окружных избирательных комиссий, в том числе из-за границы. Но, по его словам, на предварительные результаты выборов эти цифры уже не повлияют.

Ранее польский избирком огласил результаты первого тура выборов президента.

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