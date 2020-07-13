Дуда побеждает во втором туре выборов президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия по итогам обработки 99,97% бюллетеней. Явка на голосование составила 68,12%, что значительно выше, чем в первом туре выборов.

Глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк отметил, что официальные итоги голосования пока объявлять рано — ещё не обработаны протоколы от нескольких окружных избирательных комиссий, в том числе из-за границы. Но, по его словам, на предварительные результаты выборов эти цифры уже не повлияют.