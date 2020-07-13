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Второй компонент вакцины от коронавируса ввели двадцати добровольцам

По словам специалистов, препарат безопасен и человеческий организм его хорошо переносит.

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Видео © Минобороны РФ

В госпитале Бурденко 20 добровольцам, которые участвуют в тестировании российской вакцины от коронавируса, на 21-е сутки после первого компонента ввели второй компонент препарата. Как сообщили в Минобороны России, участники эксперимента чувствуют себя хорошо.

В ведомстве отметили, что специалисты не пытаются искусственно сократить срок испытаний вакцины. А результаты исследований показывают, что препарат абсолютно безопасен и его хорошо переносят добровольцы.

В Минобороны России испытания вакцины на добровольцах для избежания в последующем рисков её применения проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования, — рассказали в министерстве.

Напомним, в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко проходят клинические испытания новой вакцины от CoViD-19, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Аналогичное тестирование проходит в медучреждении при Сеченовском университете. Как ранее писал Лайф, в общей сложности более 70 добровольцев должны получить вакцину.

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