Второй компонент вакцины от коронавируса ввели двадцати добровольцам

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В госпитале Бурденко 20 добровольцам, которые участвуют в тестировании российской вакцины от коронавируса, на 21-е сутки после первого компонента ввели второй компонент препарата. Как сообщили в Минобороны России, участники эксперимента чувствуют себя хорошо.
В ведомстве отметили, что специалисты не пытаются искусственно сократить срок испытаний вакцины. А результаты исследований показывают, что препарат абсолютно безопасен и его хорошо переносят добровольцы.
— В Минобороны России испытания вакцины на добровольцах для избежания в последующем рисков её применения проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования, — рассказали в министерстве.
Напомним, в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко проходят клинические испытания новой вакцины от CoViD-19, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Аналогичное тестирование проходит в медучреждении при Сеченовском университете. Как ранее писал Лайф, в общей сложности более 70 добровольцев должны получить вакцину.