Второй компонент вакцины от коронавируса ввели двадцати добровольцам

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В госпитале Бурденко 20 добровольцам, которые участвуют в тестировании российской вакцины от коронавируса, на 21-е сутки после первого компонента ввели второй компонент препарата. Как сообщили в Минобороны России, участники эксперимента чувствуют себя хорошо.

В ведомстве отметили, что специалисты не пытаются искусственно сократить срок испытаний вакцины. А результаты исследований показывают, что препарат абсолютно безопасен и его хорошо переносят добровольцы.

— В Минобороны России испытания вакцины на добровольцах для избежания в последующем рисков её применения проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования, — рассказали в министерстве.