"Начал раскрывать мешок и увидел что-то похожее на мясо". На суде рассказали, как нашли тело убитой аспирантки Ещенко

Фрагмент допроса свидетеля по делу Олега Соколова.
Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, где продолжается заседание по делу историка Олега Соколова, заслушал шокирующие показания капитана-механика судна, занимающегося расчисткой рек и каналов Северной столицы. Свидетель рассказал, как он вместе с матросом обнаружил тело убитой аспирантки Анастасии Ещенко.
По его словам, дело было утром, вскоре после начала смены. На пересечении канала Грибоедова и канала Крюкова у Никольского собора они подобрали мешок, решив, что это обычный мусор, а вскрыть его пришлось только после обеда.
Вид на Никольскую церковь с Крюкова канала в Санкт-Петербурге.
Фото © ТАСС / Сергей Александров
— Матрос развязал шнурок, увидел красные пятна и сказал, что дальше не будет вскрывать, — рассказал на суде свидетель. — Тогда продолжил я и увидел что-то похожее на мясо такое. Был сахарный пакет белый внутри, а потом чёрные, похожие на мусорные, мешки такие плотные. Потом я отошёл, ну и поняли, что это тело человека без конечностей.
Громкая история произошла в Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года. Историк Олег Соколов убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет объявил о завершении расследования резонансного дела.