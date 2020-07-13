"Ждём оправдательный вердикт". Адвокаты сестёр Хачатурян — о предстоящем суде присяжных

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Теперь Крестину и Ангелину ожидает суд присяжных в Мосгорсуде. Что касается Марии, её признали невменяемой, поэтому вину девушки будут устанавливать отдельно в обычном порядке в Бутырском суде Москвы.

— Мы, естественно, будем ждать оправдательный вердикт коллегии присяжных. То, что дело передали в суд, к этому мы готовились. Желали и надеялись, что прокуратура будет последовательна и примет опять решение о возврате. К сожалению, этого не произошло. Будем настраиваться на рассмотрение и оправдание в Мосгорсуде, — заявил Лайфу Алексей Липцер, адвокат Крестины.

В невиновности сестёр уверен и адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. По его мнению, девушки действовали в рамках самообороны. Они долгие годы подвергались насилию, и экспертиза показала, какой тяжкий вред был причинён их здоровью.

— Девочки невиновны. Действовали в пределах обороны, подвергались многие годы насилию, истязаниям, преступлению против половой неприкосновенности. Здоровью был причинён существенный тяжкий вред, это подтверждено экспертизами. Они пошли на это, чтобы спасти свои жизни, — отметил он.

Адвокат убитого Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко, в свою очередь, заявила, что не боится проиграть это дело, так как вина сестёр доказана. По её словам, суду и общественности было предоставлено достаточно материалов, в которых нет ни одного доказательства насилия со стороны отца семейства. При этом она отметила, что, скорее всего, суд присяжных будет на стороне сестёр.

— Мы абсолютно не боимся, там более доказано, что это предварительный сговор. С июля прошлого года, судя по комментариям, большинство людей склоняется в нашу сторону. Никто не увидел никаких доказательств насилия: ни видео, ни аудио, ни фото, ничего, — отметила она.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.

Посмертная психиатрическая экспертиза выявила отклонения у отца семейства. Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, приводил заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.