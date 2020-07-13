Развод, семейные конфликты. Жительница Подмосковья пропала вместе с пятимесячным сыном

В подмосковных Мытищах разыскивают молодую мать, которая ушла из дома со своим пятимесячным сыном. 22-летняя Лариса Коловердова пропала накануне, и за прошедшие сутки её так никто и не видел. Лайф пообщался со знакомыми девушки, чтобы выяснить, что могло стать причиной исчезновения.

— Она приходила на днях к нам в гости с ребёнком вместе, всё было хорошо абсолютно, счастлива, довольна, собиралась куда-то устраиваться на работу. У них многодетная семья, дома и мама, и бабушка, и сёстры. Она развелась с мужем, живёт с семьёй своей, — рассказала руководитель кружка самодеятельности, где Лариса занималась, а потом и работала.

По её словам, девушка оставила матери записку о том, чтобы та её не искала. Женщина считает, что причиной пропажи стал семейный конфликт. Аналогичного мнения придерживается подруга Ларисы, которая рассказала Лайфу о том, что девушка могла сбежать на эмоциях.