На Урале жестоко избили мужчину, который переодевал плавки на глазах у детей

На пляже реки Нейвы в Свердловской области один мужчина сильно избил другого. Как сообщает Ura.ru, парень после купания встал за машину, чтобы сменить мокрые плавки на сухое бельё. Как раз в этот момент мимо проехал автомобиль, в котором был местный предприниматель с детьми. Увидев переодевающегося, 32-летний ранее судимый бизнесмен вышел из машины и ударил Сергея ногой в спину.
Когда мужчина попытался встать, нападавший ударил его ногой в лицо. У Сергея зафиксировали перелом верхней челюсти, сотрясение мозга и кратковременную потерю памяти. Его прооперировали, сейчас он находится на стационарном лечении.
Нападавший заявил, что таким образом хотел проучить парня. Ведь его дети, которые сидели в машине, увидели голого мужчину. Полицейские проводят проверку по факту избиения.
Ранее Лайф сообщал, что во Франции умер водитель междугороднего автобуса. Пассажиры избили его за просьбу надеть защитные маски.