На Урале жестоко избили мужчину, который переодевал плавки на глазах у детей

На пляже реки Нейвы в Свердловской области один мужчина сильно избил другого. Как сообщает Ura.ru, парень после купания встал за машину, чтобы сменить мокрые плавки на сухое бельё. Как раз в этот момент мимо проехал автомобиль, в котором был местный предприниматель с детьми. Увидев переодевающегося, 32-летний ранее судимый бизнесмен вышел из машины и ударил Сергея ногой в спину.