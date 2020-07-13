Дожди, грозы, ветер. Москву начнёт "утюжить" холодный фронт

В Москве и Подмосковье 13 июля ещё сохранится жаркая погода. Максимальная температура в городе ожидается плюс 25–27 градусов. Но не исключены кратковременные дожди и гроза с порывами ветра до 12–17 метров в секунду. Но затем в столице начнётся похолодание, которое продержится долго.

— Период с 14 по 17 июля будет самый неблагоприятный с точки зрения погоды. В это время столичный регион будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта. Он будет "утюжить" столичную область и быстро не пройдёт. С ним ожидаются дожди, местами сильные, — передаёт портал "360" слова метеоролога Татьяны Поздняковой.



Самые сильные ливни будут именно в ночь с 14 по 15 июля. Есть вероятность, что в это время может выпасть до половины месячной нормы осадков. В Москве 14 июля температура воздуха будет плюс 21–23 градуса, в Подмосковье воздух разогреется до плюс 25. Но уже в течение этого дня будут идти сильные дожди.

— Порывы будут достигать от 13 до 18 метров в секунду. Погода штормовая, — отметила синоптик.

Похолодание продолжится 16 и 17 июля. Несмотря на то что ожидается плюс 20–21 градус, из-за сильного ветра будет казаться, что температура ниже. К субботе в регионе станет теплее, температура начнёт постепенно повышаться и достигнет отметки плюс 21–23 градуса.