В России произошёл сбой в работе сервисов Google

В России наблюдаются проблемы в работе сервисов американской компании Google. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на портале Downdetector, который отслеживает работу ресурсов в Сети.

Карта сбоев от Downdetector

Как видно на карте распределения жалоб, больше всего их поступает из европейской части страны. Также очаги замечены на территории ЕС.

Согласно статистике, чаще всего у пользователей — проблемы с сайтом Google. Некоторые не могут войти в свою учётную запись. Другие жалуются на проблемы с открытием видеохостинга YouTube.