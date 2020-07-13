Скандальную "золотую судью" Хахалеву лишили полномочий. Довели прогулы

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, которая, по данным СМИ, организовала своей дочери свадьбу за два миллиона долларов с участием звёзд российской эстрады.

Как сообщает портал Pravo.ru, Хахалеву лишили судейских полномочий за систематические прогулы. Её адвокат всячески пыталась добиться переноса заседания, но суд был настроен решительно. Также Людмила Александрова сделала попытку добиться проведения заседания в закрытом режиме, ссылаясь на гостайну, однако и в этом ей было отказано. Следующим её шагом стало ходатайство о приостановлении дисциплинарного производства в связи с якобы имеющей место путаницей в инстанциях, которые занимались расследованием. Но и здесь адвокат получила отказ.

В третий раз она решила обратить внимание суда на наличие уголовного нарушения в действиях, что может повлиять и на решение по дисциплинарному процессу. И здесь Александровой тоже было отказано. Самой Хахалевой на заседании не было по состоянию здоровья, и это стало четвёртым поводом для предложения перенести суд на другую дату, но коллегия была непоколебима.

Хахалевой выдвинули обвинение в 128 прогулах. Защита настаивала на том, что разрешения на них были получены, однако никаких письменных доказательств предоставлено не было. Тогда Александрова заявила, что краснодарская судья летала в Москву на повышение квалификации, но в ВККС отметили, что поездки не привели к росту результатов её судебной деятельности. Кроме того, судье вменяли поездку в Абхазию, что нарушает закон о государственной тайне.

Адвокат предприняла последнюю попытку перенести рассмотрение дела, заявив о необходимости дополнительной проверки с целью получения дополнительных доказательств вины судьи, но, несмотря на все её попытки, Совет судей постановил лишить Хахалеву должностных полномочий и первого квалификационного класса судьи.