Краснодарская судья сообщила, откуда у неё деньги на "свадьбу дочери за $2 млн"

По словам Елены Хахалевой, организацией мероприятия занимался бывший супруг — бизнесмен, а звёзды пришли в качестве гостей.

Председатель административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева рассказала, за чей счёт была проведена свадьба её дочери, стоимость которой оценивается в два миллиона долларов. Ведь согласно имущественной декларации за 2016 год судья заработала 2 миллиона 641 тысячу рублей (примерно по 220 тысяч рублей в месяц).

— В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе и я не обязана указывать его. Но он продолжает оставаться отцом моего ребёнка. Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в два миллиона долларов — полный бред, что называется, цифра, взятая с потолка. "Бентли" никто не дарил, а звёзды присутствовали на торжестве в качестве гостей, — рассказала Хахалева "Российской газете".

Судья пояснила, что её экс-супруг — грузин по национальности, а звёзды отечественной эстрады были приглашены на торжество в качестве гостей, потому что они — друзья мужа.

— С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет, — заявила Хахалева.

Судья подчеркнула, что доходы мужа, на которые отмечалась свадьба, полностью легальные и с них платятся налоги.

— А устроенную вакханалию я расцениваю как неприкрытое давление на судью, — добавила Хахалева.

Ранее сообщалось, что краснодарская судья устроила дочери свадьбу за два миллиона долларов. Ведущим церемонии был Николай Басков, а гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Утверждалось, что на знаменитостей было потрачено 115 тысяч евро.