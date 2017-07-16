Краснодарская судья потратила 115 тысяч евро на знаменитостей для свадьбы дочери

Ранее сообщалось о том, что "золотой зам" всего отдала за церемонию два миллиона долларов.

Телеграм-канал Mash узнал, сколько денег краснодарская судья Елена Хахалева отдала на знаменитостей для свадьбы дочери. Так, Валерий Меладзе за своё выступление взял 35 тысяч евро. Вера Брежнева и Николай Басков не стали скромничать и спели за 40 тысяч. По данным паблика, Иосиф Кобзон согласился выступить бесплатно, так как давно дружит с Хахалевой.

Сообщается также, что еда на 350 гостей обошлась в 3,5 миллиона рублей. На цветы потратили два миллиона. За аренду зала пришлось заплатить 150 тысяч рублей. Услуги свадебного агентства обошлись в 100 тысяч рублей. А вот куда ушли остальные деньги, пока неизвестно.

Отметим, что на сайте Краснодарского краевого суда размещены сведения о доходах судьи Хахалевой за 2016 год. Согласно документу, в прошлом году она заработала 2,6 миллиона рублей (более 200 тысяч в месяц). Хахалева владеет дачным и приусадебным участком, а также домом площадью 66 квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что "золотой зам" Елена Хахалева потратила на свадьбу дочери два миллиона долларов.