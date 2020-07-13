Путин и Эрдоган обсудили смену статуса собора Святой Софии и возобновление туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Турецкий лидер поздравил российского коллегу с успешным проведением голосования по поправкам к конституции, также стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня.
— Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле, — говорится в сообщении Кремля.
В ответ Эрдоган объяснил, что турецкие власти гарантируют сохранность христианских святынь и доступ в собор для всех желающих, в том числе для иностранных туристов.
Также лидеры обсудили перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения эпидемиологической ситуации. Владимир Путин поблагодарил Эрдогана за готовность оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с распространением коронавируса. Обсуждалась и тема сирийского урегулирования и возвращения к переговорному процессу в Ливии.
Напомним, в марте 2019 года Эрдоган предложил изменить вернуть собору Святой Софии в Стамбуле, который с 1934 года был музеем, статус мечети. Заседание Госсовета Турции по этому вопросу состоялось в начале июля 2020 года и длилось всего 17 минут. В итоге Айя-София снова станет мечетью, поклонение мусульман там начнётся с 24 июля. При этом собор останется открытым для доступа для всех желающих, включая иностранцев и представителей других религий. Вход станет бесплатным.
Собор Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором Юстинианом и открыт в 537 году. Более тысячи лет он был самым большим христианским храмом, но османы, захватившие Константинополь, в 1453 году переделали его в мечеть. А в 1934-м здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.