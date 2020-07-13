"Во все тяжкие" в реальности. Аспирант и его знакомый расчленили и растворили в кислоте профессора

В Воронеже убили 62-летнего профессора химического факультета, а его останки растворили в соляной кислоте. В чудовищном злодеянии подозревают его бывшего студента Дмитрия, который позже стал аспирантом и поддерживал с преподавателем дружеские отношения. Об этом сообщают "Вести Воронеж".

По версии следствия, преступление, похожее на эпизод сюжета сериала "Во все тяжкие", мужчина совершил с сообщником. Они хотели заполучить сбережения профессора в размере около двух миллионов рублей. Правоохранительным органам удалось раскрыть это дело через четыре месяца после загадочного исчезновения учёного. Обоих подозреваемых отправили в СИЗО до 11 августа.

Преподаватель исчез 5 марта 2020 года. Коллеги забили тревогу. Ему не могла дозвониться сестра. Она и обратилась в правоохранительные органы. Как утверждает следствие, мужчины расправились с профессором 4 марта в его же квартире. Расчленённое тело преподавателя затем перевезли на съёмную квартиру в Левобережном районе Воронежа. Все четыре месяца оно лежало на балконе многоэтажки. Останки жертвы мужчины хранили в контейнерах с соляной кислотой и хлором.