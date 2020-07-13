Сто тонн пластика и красок. Полыхающий огромный склад в Самаре сняли на видео с воздуха

Стали известны новые подробности о масштабном пожаре в Самаре. Там на площади примерно в 600 квадратных метров полыхает огромный склад. Его общая площадь — более 21 тысячи квадратных метров.

Как рассказали в областном управлении МЧС РФ, на складе находится около ста тонн пластиковой продукции и лакокрасочных материалов. Этим можно объяснить плотность дыма. Он поднимается на сотни метров над городом, виден из любой части Самары. Масштабность ЧП передаёт видео, которое опубликовал пользователь YouTube.

Вскоре ожидается прибытие пожарного вертолёта.