Гвардиола не лишён Лиги чемпионов! CAS отменил дисквалификацию "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" сможет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. CAS удовлетворил апелляцию английского клуба и разрешил ему участвовать в ЛЧ.
Ранее УЕФА признал "МанСити" виновным в нарушении финансового fair play. Клуб якобы завышал спонсорские доходы в отчётах. Союз запретил клубу на протяжении двух сезонов участвовать в Лиге чемпионов и оштрафовал на 30 млн евро. Однако команда Пепа Гвардиолы после решения CAS должна будет выплатить 10 миллионов евро.
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