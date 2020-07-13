Гвардиола не лишён Лиги чемпионов! CAS отменил дисквалификацию "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" сможет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. CAS удовлетворил апелляцию английского клуба и разрешил ему участвовать в ЛЧ.

Ранее УЕФА признал "МанСити" виновным в нарушении финансового fair play. Клуб якобы завышал спонсорские доходы в отчётах. Союз запретил клубу на протяжении двух сезонов участвовать в Лиге чемпионов и оштрафовал на 30 млн евро. Однако команда Пепа Гвардиолы после решения CAS должна будет выплатить 10 миллионов евро.