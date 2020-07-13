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"Кадис" спустя 14 лет вернулся в Ла Лигу. Всё, что нужно знать о маленьком, но жарком клубе Испании

За два тура до конца чемпионата одноимённый клуб из города Кадиса гарантировал себе повышение в классе.

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Фото © twitter.com / Cadiz_CF

В следующем сезоне чемпионата Испании по футболу сыграет "Кадис", который возвращается в высший дивизион спустя 14 лет! Случилось это знаменательное событие для всей провинции благодаря победе "Овьедо" в матче Сегунды с "Сарагосой". "Кадис" досрочно занимает первое место с 69 очками, что позволяет получить им повышение в классе.

Это событие бурно отмечали футболисты и жители Кадиса.

Решающий для себя матч футболисты "Кадиса" смотрели вместе на базе клуба.

Уже к утру клуб подготовил к продаже специальные майки.

Кадис — город, расположенный на юго-западе Испании, с богатой историей. Греки и византийцы считали Кадис "краем света". Город был главным портом для экспедиций в Америку. Футбольный "Кадис" образовался в 1904 году, однако историю клуб ведёт с 1910 года, когда был официально зарегистрирован. "Жёлтая субмарина" начинала с любительского уровня и выросла до профессиональной команды.

"Кадис" 12 сезонов в своей истории провёл в Примере, 39 — в Сегунде. Отметим, что лучшим достижением клуба в истории является 12-е место в чемпионате Испании.

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