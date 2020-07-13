"Кадис" спустя 14 лет вернулся в Ла Лигу. Всё, что нужно знать о маленьком, но жарком клубе Испании

В следующем сезоне чемпионата Испании по футболу сыграет "Кадис", который возвращается в высший дивизион спустя 14 лет! Случилось это знаменательное событие для всей провинции благодаря победе "Овьедо" в матче Сегунды с "Сарагосой". "Кадис" досрочно занимает первое место с 69 очками, что позволяет получить им повышение в классе.

Это событие бурно отмечали футболисты и жители Кадиса.

Решающий для себя матч футболисты "Кадиса" смотрели вместе на базе клуба.

💛💙 Un momento para la historia de nuestro club... 😍



¡Así vivió nuestro equipo el ascenso a #LaLigaSantander! pic.twitter.com/7vLBE5LUJl — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 13, 2020

Уже к утру клуб подготовил к продаже специальные майки.

💛💙 Desde mañana a las 10:00 horas, ¡disponible en nuestra tienda oficial la camiseta del ascenso por 30€! pic.twitter.com/jZS6ntsK6o — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 12, 2020

Кадис — город, расположенный на юго-западе Испании, с богатой историей. Греки и византийцы считали Кадис "краем света". Город был главным портом для экспедиций в Америку. Футбольный "Кадис" образовался в 1904 году, однако историю клуб ведёт с 1910 года, когда был официально зарегистрирован. "Жёлтая субмарина" начинала с любительского уровня и выросла до профессиональной команды.