В финале ЧМ-2018 он вышвырнул с поля участника Pussy Riot Верзилова. Кого на этот раз намерен купить "Зенит"?

Деян Ловрен (сборная Хорватии, "Ливерпуль") Позиция: центральный защитник Возраст: 31 год Instagram: 2,6 млн подписчиков Достижения: вице-чемпион ЧМ-2018, двухкратный чемпион Хорватии (2005/06), чемпион Англии (2019/20), победитель Лиги чемпионов (2018/19)

Переговоры "Зенита" с капитаном команды Браниславом Ивановичем, кажется, зашли в тупик. 36-летний футболист не соглашается на понижение зарплаты и намерен уйти. Качественный и опытный защитник сине-бело-голубым критически необходим. Выбор "Зенита" пал на игрока сборной Хорватии и "Ливерпуля" Деяна Ловрена. И этот трансфер не выглядит чем-то фантастическим. "Зенит" умеет удивлять. По информации спортивных СМИ, 31-летний хорват будет получать в "Зените" 2,5 миллиона евро в год. Контракт подпишут по схеме 2+1.

Ловрен знаком с Россией и восхищался нашей страной в интервью. Вместе со сборной он дошёл до финала чемпионата мира — 2018. Причём он был основным игроком хорватской сборной и принял участие во всех матчах. Он выходил на поле в Калининграде, Ростове-на-Дону, Сочи, Нижнем Новгороде и дважды в Москве — в "Лужниках". В Санкт-Петербурге он не был, но уже знаком с Артёмом Дзюбой. Во время матча на ЧМ он жёстко сыграл против российского форварда, за что получил свою единственную жёлтую карточку на мундиале.

Однако запомнился на ЧМ-2018 хорватский защитник и другим. Во время финала, где хорваты играли с французами, на 52-й минуте на поле выбежали участники группы Pussy Riot в полицейской форме. Пока стюарды задерживали хулиганов, им помогал один из футболистов. А именно Деян Ловрен. Он схватил Петра Верзилова (участника арт-группы "Война", а также продюсера Pussy Riot) за грудки, повалил на поле и даже уже замахнулся ударить его, но в итоге поднял хулигана рывком на ноги и вывел за поле, где ему уже помогли задержать Верзилова стюарды.

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Позже Деян заявит, что эта акция помешала Хорватии сконцентрироваться на матче, который в итоге они проиграли (2:4).

— Я был разгневан, потому что в тот момент мы действовали в хорошем темпе, а матч пришлось прервать. Парень хотел "отбить пять", но я схватил его и повалил на землю. Мне очень хотелось вышвырнуть его со стадиона, — так Деян тогда комментировал инцидент во время финала ЧМ.