"Турецкие авиалинии" заявили о намерении возобновить рейсы в города России

Главный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines готовится с 1 августа возобновить полёты в шесть городов России. Как уточнили в компании, еженедельно в Москву будет совершаться по 14 рейсов. Начиная со 2 августа в Санкт-Петербург — по пять. С 3 августа турецкие самолёты начнут летать в Казань и Ростов-на-Дону — по три и четыре рейса в неделю соответственно. А с 5 августа — по три рейса еженедельно в Сочи и Краснодар.

— После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо. Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, так как знаем, как трудно их планировать в этот период, — отмечается в заявлении.

В то же время в сообщении турецкой авиакомпании не уточняется, чем подкреплены их планы о возобновлении перелётов в РФ. Международное авиасообщение в России ещё не запущено.