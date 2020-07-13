"Ты куда полез, хромоногий?!" Санитар обматерил и попытался задушить жену пациента — видео

В больницу Краснотурьинска Свердловской области с жалобой на возможный перелом в пятке обратился местный житель. Однако, несмотря на боли, попасть на приём к врачу сразу не получилось. Из-за госпитализированного ранее человека с коронавирусом приёмное отделение больницы закрыли на санобработку. Обещали управиться за 40 минут, но и спустя полтора часа человека с переломом не впускали. Когда же мужчина при поддержке супруги решил всё же попасть в больницу, их обоих выставил за дверь агрессивный санитар.

А позднее и вовсе пустил в ход руки и знание всевозможных оскорблений. Ругаясь матом, он вдруг начал душить женщину. Его оттащил товарищ, который был рядом. Муж пострадавшей пригрозил разобраться с её обидчиком позже, на что получил риторический вопрос: "Ты куда полез, хромоногий?!"

Как рассказала Лайфу супруга пострадавшего Элвира, сначала на место происшествия сотрудники больницы вызвали охранников. Но чоповцы вступились за пациента и его жену. Позднее на место прибыла и полиция. И лишь после этого поздно вечером супруг Элвиры попал к врачу, где у него подтвердился перелом пятки. Сама же женщина отметила, что за инцидент никто, кроме охранника больницы, не принёс ей и мужу извинений. Она написала заявление на агрессивного санитара.

На видеозапись потасовки отреагировали чиновники регионального Минздрава. Обещали провести проверку.

— У санитара своя версия событий. Он указывает, что посетители вели себя неадекватно, активно пытались проникнуть в приёмное отделение, нецензурно выражались. Сразу по завершении дезинфекции приёмного отделения пациенту была оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждался. По имеющимся на данный момент данным, санитар был трезв. При этом в связи с его поведением и использованием им ненормативной лексики руководство больницы приняло дисциплинарные меры, — сообщила замминистра здравоохранения Елена Чадова.