Масло, водка, а теперь — мёд. Лукашенко предложил новое "лекарство" от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечить коронавирус мёдом. Об этом он сказал в ходе своей поездки в Могилёвскую область на источник "Голубая криница", которая является природным памятником республики.

Как сообщает БелТА, белорусский лидер посетил местную ярмарку и пообщался с жителями, которые торгуют продуктами собственного производства. Лукашенко признался, что сам держит пасеку, после чего пообещал пчеловодам поддержку властей.

— Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мёд попробовал, окунулся... — пошутил президент.