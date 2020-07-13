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Масло, водка, а теперь — мёд. Лукашенко предложил новое "лекарство" от коронавируса

Ранее глава республики сообщал о полной победе над эпидемией.

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Фото © БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечить коронавирус мёдом. Об этом он сказал в ходе своей поездки в Могилёвскую область на источник "Голубая криница", которая является природным памятником республики.

Как сообщает БелТА, белорусский лидер посетил местную ярмарку и пообщался с жителями, которые торгуют продуктами собственного производства. Лукашенко признался, что сам держит пасеку, после чего пообещал пчеловодам поддержку властей.

Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мёд попробовал, окунулся... — пошутил президент.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия полностью победила коронавирус, однако во время эпидемии президент советовал не паниковать и лечиться от инфекции водкой, сливочным маслом и даже трактором.

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