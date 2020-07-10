Задержанного при получении взятки директора Приморского океанариума отправили под стражу — видео

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Суд во Владивостоке на два месяца заключил под стражу директора Приморского океанариума Сергея Логинова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает краевое СУ СК РФ.

По версии следствия, 30 марта Логинов получил от предпринимателя через посредника два миллиона рублей в качестве взятки за подписание актов приёмки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума. Эта же сумма была передана директору учреждения 8 июля за аналогичные действия. После передачи денег и Логинов, и посредница были задержаны сотрудниками ФСБ.

— Деньги в размере два миллиона рублей являлись частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения, — пояснили в ведомстве.