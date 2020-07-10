Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал закон о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.

— Седьмого июля министром здравоохранения подписан приказ 685н, он находится сейчас на государственной регистрации в Минюсте России, — сказала она.

Каракулина отметила, что речь идёт о возобновлении проведения профилактических осмотров и диспансеризации в регионах в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом отдельном субъекте. Она также уточнила, что министерство подготовило соответствующие методические рекомендации.