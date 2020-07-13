Якобы общался со спецслужбами через шифрование. Адвокат раскрыл детали по делу Сафронова

По версии следствия, советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов передавал чешским спецслужбам сведения, содержащие гостайну, через Интернет с помощью программы для шифрования. Об этом рассказал адвокат молодого человека Иван Павлов.

— Он, по версии ФСБ, якобы передал секретные сведения посредством Интернета, используя программу для шифрования VeraCrypt, — приводит РИА "Новости" слова Павлова.