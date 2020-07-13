Якобы общался со спецслужбами через шифрование. Адвокат раскрыл детали по делу Сафронова

По версии следствия, советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов передавал чешским спецслужбам сведения, содержащие гостайну, через Интернет с помощью программы для шифрования. Об этом рассказал адвокат молодого человека Иван Павлов.
— Он, по версии ФСБ, якобы передал секретные сведения посредством Интернета, используя программу для шифрования VeraCrypt, — приводит РИА "Новости" слова Павлова.
Он рассказал, что криминалисты ФСБ не нашли в журналистских публикациях Сафронова признаков разглашения секретных сведений. Сам он показаний пока не давал.
Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать арест.