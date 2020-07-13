В центре Екатеринбурга автобус влетел в дерево. И это предотвратило трагедию

В центре Екатеринбурга рейсовый автобус вылетел с дороги и врезался в дерево. По предварительным данным, пострадали пассажиры, водитель вылетел через лобовое стекло. Но столкновение с деревом, вероятно, предотвратило большую трагедию. Ведь многолетнее растение остановило транспортное средство от вылета в водохранилище. Кроме того, была вероятность, что автобус въехал бы в людей, которые гуляли по тротуару.