В центре Екатеринбурга автобус влетел в дерево. И это предотвратило трагедию

Видео © VK / [ТЕ] Типичный Екатеринбург
В центре Екатеринбурга рейсовый автобус вылетел с дороги и врезался в дерево. По предварительным данным, пострадали пассажиры, водитель вылетел через лобовое стекло. Но столкновение с деревом, вероятно, предотвратило большую трагедию. Ведь многолетнее растение остановило транспортное средство от вылета в водохранилище. Кроме того, была вероятность, что автобус въехал бы в людей, которые гуляли по тротуару.
На опубликованном пабликом "Типичный Екатеринбург" ролике видно, что передняя часть автобуса оказалась смята, вылетели лобовые стёкла. На месте работали десяток экипажей пожарных и машин скорой помощи.
Фото © VK / [ТЕ] Типичный Екатеринбург
Добавим, что в этом ДТП повреждён ещё один автомобиль. Автобус серьёзно помял при повороте легковушку. Её хозяин утверждает, что только вчера купил машину.
Ранее Лайф публиковал видео из Турции, где перевернулся туристический автобус. Один человек погиб и минимум 17 пострадали.