Ливень отрезал от внешнего мира три подмосковные деревни и четыре дачных посёлка

В Можайске в Московской области прошедший накануне ливень разрушил региональную дорогу, из-за чего три деревни и четыре дачных посёлка остались отрезаны от внешнего мира. Об этом сообщает Администрация Можайского городского округа.
— Из-за сильного ливня, который прошёл ночью, произошло размытие дороги регионального значения Ваулино — Бабаево. На данный момент движение по ней перекрыто. Силами Мосавтодора, администрации округа и МОС АВС проведено обследование, — говорится в сообщении.
Отмечается, что отрезанными оказались жители деревень Хорошилово, Бабаево и Сальницы, а также дачных посёлков "Мечтаево", "Лесная губерния", "Хорошилово-1" и "Хорошилово-2". Власти постоянно находятся с ними на связи, оказывается необходимая помощь.
Пострадавших в результате инцидента нет. В ближайшее время в месте размыва дороги будет установлен временный деревянный мост для пешеходов, а также организовано дежурство передвижного ФАПа и автобуса, чтобы местные жители могли ездить за продуктами в ближайший магазин.
Всего 70 населённых пунктов в округе остались без света из-за шквалистого ветра и упавших деревьев ночью. В данный момент ведутся работы по восстановлению электроэнергии.
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