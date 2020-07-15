"Мне это очень выгодно". Историк Понасенков ответил на слова о "причастности" к убийству аспирантки Ещенко

Доцент-расчленитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки и молодой возлюбленной Анастасии Ещенко, пытается продлить агонию судебного процесса. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил историк Евгений Понасенков, комментируя заявление экс-доцента СПбГУ о его "причастности" к расправе над девушкой.

— Трагедия перешла окончательно в фарс. Сначала убийца обвинял в убийстве жертву, что его довела девочка хрупкая, в которую он стрелял, душил, сломал шею, потом разрезал, потом пировал, — сказал публицист.

Понасенков отметил, что внимание общественности ему выгодно в плане продаж монографии.

— На самом деле, мне это очень выгодно в плане продаж моей монографии — "Первой научной истории войны 1812 года". Собственно говоря, у него окончательно съехала крыша именно из зависти к успеху моей этой книги. Он не учёный и не историк, и, собственно, не надо его так называть, это пресса обманывает. Он реконструктор, он просто ряженый, — заявил собеседник.

Понасенков подчеркнул, что часто в истории трагедия по жанру переходит в комедию. В деле Соколова, по мнению режиссёра, трагедия перешла "даже не в комедию, а в фарс".

— Он бьётся в агонии, потому что понимает, что судья не повелась на вот эти истерики о том, что виновата убитая. Теперь он истерит по поводу человека просто известного, чтобы продлить эту агонию процесса. Это жанр — бред сивого мерина; говорить, что он не имеет совести, чести — это слишком крупные, серьёзные слова, потому что это уже перешло в фарс, — добавил историк.